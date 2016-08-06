Рио-2016. Украинка Кальныш не попала в финал турнира по стрельбе

Украинка Наталья Кальныш не смогла выйти в финал олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки (10 метров).

42-летняя криворожанка по итогам четырех серий квалификации набрала 415,8 очка. У китаянки Силинг Жи, занявшей проходное восьмое место - 415,9 очка.

Читайте такжеРио-2016. Украинка Кальныш не попала в финал турнира по стрельбеПервое место с олимпийским рекордом заняла другая китаянка Ли Ду, ее результат 420,7.

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