В Рио-де-Жанейро на открытии Олимпиады состоялось шоу-представление (фотогалерея)

В Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" в рамках церемонии открытия Олимпийских Игр состоялось специальное шоу-представление.

В мероприятии были задействованы 35 тысяч человек, 12 школ самбы и более 5,5 Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)тысячи костюмов.

Как сообщал УНИАН, в 02:00 ночи по киевскому времени началась церемония открытия Олимпийских игр в Рио.