В Рио-де-Жанейро на открытии Олимпиады состоялось шоу-представление (фотогалерея)
02:58, 06 августа 2016Рио-2016
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На стадионе "Маракана" завершилось большое шоу, посвященное открытию Игр.
Reuters
В Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" в рамках церемонии открытия Олимпийских Игр состоялось специальное шоу-представление.
В мероприятии были задействованы 35 тысяч человек, 12 школ самбы и более 5,5 Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)тысячи костюмов.
Как сообщал УНИАН, в 02:00 ночи по киевскому времени началась церемония открытия Олимпийских игр в Рио.
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