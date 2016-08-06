Началась церемония открытия Олимпийских игр в Рио

На стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро началась церемония открытия XXXI Олимпийских игр.

Церемония началась с традиционного шоу, которое, как ожидается, посмотрит около 3 миллиардов человек по всему миру. В нем задействованы 35 тысяч человек, 12 школ самбы и более 5,5 тысячи костюмов.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог)В церемонии также примет участие 11 000 спортсменов со всего мира. "Мы сделали церемонию для спортсменов, чтобы хвалить их, приветствовать их. Они являются сердцем Игр", - сказал один из организаторов шоу Андруча Вэддингтон.

Как сообщал УНИАН, во время олимпийского парада сборная Украины выйдет на стадион 195-й среди 207 стран-участниц Игр.