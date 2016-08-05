Минспорта отреагировало на заявления украинских атлетов россТВ - сборной рекомендовано избегать общения с пропагандистами

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Фэйсбук.

"С командой проведена жесткая беседа и инструктаж о необходимости избегать общения с российскими СМИ. И была не одна такая беседа и предупреждение. Это во-первых. Во-вторых, не стоит вешать ярлык на всю команду, за то, что российским пропагандистам удалось усыпить бдительность и спровоцировать отдельных спортсменов, которые не осознавали политических последствий своих слов", - написал Жданов.

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По его словам, "мы должны понимать - в команду мы набираем не политологов и журналистов, а спортсменов, которые 90% времени занимаются тренировками в полузакрытом режиме и не очень следят за политикой и информационным полем. Без удачного монтажа и искажения со стороны росТВ также не обошлось. Ситуация неприятная. Все в команде сожалеют, что так произошло. Но мы делаем все, чтобы больше такое не повторилось".

Как сообщалось, 4 августа вечером телеканал «Россия-1» в своем сюжете привел комментарии нескольких украинских легкоатлетов, членов украинской олимпийской сборной с критикой решения об отстранении российских спортсменов от участия в играх из-за допингового скандала.

Сегодня, 5 августа, в Рио-де-Жанейро официально открываются ХХХІ летние Олимпийские игры.