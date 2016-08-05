Rio2016: цены на олимпийские сувениры кусаются

В магазине можно купить мягкие игрушки, талисманы Игр, футболки, чашки, значки, сумки, ручки и тому подобное. Однако цены украинскому болельщику могут показаться кусачими, рассказывает корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко, который находится в Рио.

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Футболка сборной страны-участницы здесь стоит 100 реалов (800 грн), мягкая игрушка – талисман Олимпиады обойдется в 180 реалов (1440 грн), игрушка поменьше – 115 реалов, а подушка с символикой Игр-2016 – 160 реалов (1280 гривень).

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры-2016 официально стартуют в Рио-де-Жанейро уже 5 августа и продлятся до 21 августа. Украину на них представят 205 спортсменов в 27 дисциплинах.

Сегодня в 20 часов по бразильским время (6 августа в 2 ночи по мск) в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" торжественно откроются Игры ХХХІ Олимпиады. Олимпийская сборная Украины выйдет на стадион 195-ой из 207 стран-участниц.