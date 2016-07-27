Гимнаст Верняев в преддверии Игр в Рио: "В апреле здесь выступали на олимпийской квалификации, поэтому знаем, чего стоит ожидать"

О последних днях подготовки Олег Верняев рассказал пресс-службе Национального олимпийского комитета.

«Стараюсь много не думать о соревнованиях. Просто ответственно делаю свою дело. Впереди еще 10 дней, которые пройдут в формате двухразовых тренировок. Подойдем в боевой форме», - говорит гимнаст.

«Акклиматизация проходит нормально. Я столько «налетал» за последнее время, что долговременный авиаперелет - это для меня не проблема. К тому же, мне гораздо сложнее привыкнуть к временным изменениям в другую сторону – как в Японии или Китае. А так – чтобы была горячая вода, удобная подушка и хорошие возможности отдохнуть и отоспаться, чтобы оправиться от напряженных тренировок. Со мной электронная приставка, поэтому бцудем соревноваться с ребятами в свободное время, посмотрим, кто лучше играет в футбол», - делится один из лидеров Олимпийской сборной.

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«Сейчас готовимся на тренировочной арене, испытать соревновательный зал сможем за день до старта. В апреле здесь выступали на олимпийской квалификации, поэтому знаем, чего стоит ожидать. Все будет хорошо», - заверил Верняев.

Неоднократный чемпион мира и Европы, а также победитель первых Европейских игр Баку-2015 Верняев является одним из претендентов на медали Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Рио пройдут с 5 по 21 августа.