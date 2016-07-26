НОК начал всеукраинский флешмоб "Желаем побед!" в поддержку олимпийской сборной

Во время проводов сборной команды Украины на Игры XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась презентация специальной марки и конверта, которые примут участие во всеукраинском флешмобе «Желаем побед!», сообщает пресс-служба НОК Украины.

Процедура спецгашения была проведена на Софиевской площади при участии президента НОК Сергея Бубки, Министра молодежи и спорта Игоря Жданова и генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского.

С 23 июля марка введена в обращение тиражом 131 тыс. экземпляров и считается действительной для оплаты услуг по пересылке письменной корреспонденции.

Дизайн марки, конверта и штемпеля разработал Владимир Таран совместно с работниками НОК Украины.

Все желающие могут приобщиться к Всеукраинскому флешмобу «Желаем побед!», который инициирован с целью поддержки наших спортсменов на Олимпийских играх в Рио.

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Для этого нужно написать письмо или пожелание любому любимому атлету или команде, вложить все это в олимпийский конверт с наклеенной олимпийской маркой и отправить на адрес Национального олимпийского комитета: вул. Хорива , 39-41, м. Киев 04071. Также обязательным условием является указание специального хэштегу флешмоба #UWinRio.

Все письма будут переданы лично спортсменам, которым они адресованы.

Кроме того, направленые письма автоматически принимают участие в розыгрыше подарков от Национального олимпийского комитета Украины и Укрпочты.

Как сообщал УНИАН, Игры в Рио пройдут с 5 по 21 августа.