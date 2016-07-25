Международная федерация плавания не допустила семерых россиян к Олимпиаде

Международная федерация плавания (FINA) отстранила семь представителей сборной России по плаванию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает официальный сайт FINA.

Четверо пловцов не прошли по критерию Международного олимпийского комитета (МОК) об отсутствии допинговой истории. Это Михаил Довгалюк, Юлия Ефимова, Наталия Ловцова и Анастасия Крапивина.

Имена еще трех спортсменов фигурируют в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это Никита Лобинцев, Владимир Морозов, Дарья Устинова.

Также FINA приняла решение провести повторное тестирование допинг-проб всех российских участников, собранных во время чемпионата мира в Казани.

Как сообщал УНИАН, вчера исполком МОК позволил сборной России участвовать на Олимпиаде. Вместе с тем, он поручил Федерациям на основе выработанных инструкций самостоятельно определить российских спортсменов, которые будут принимать участие в Играх.