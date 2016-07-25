Der Spiegel: Быть там – важнее всего

Об этом пишет Йенс Вайнрайх в статье "Быть там – важнее всего", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

В каждом предложении, в каждом слове Томаса Баха читалась огромная нервозность. Он часто запинался, подыскивая слова, а затем произносил только части предложений, чтобы объяснить то, что сейчас активно обсуждает весь мир – то, что теперь омрачит Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые начнутся уже 3 августа с первых футбольных матчей.

Российские спортсмены большей частью допущены к участию в Олимпийских играх. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК), под руководством президента Германии, который считается сторонником президента России Владимира Путина, решили не отстранять российский НОК.

Но комитет МОК все же исключил из игр одного человека: осведомителя Юлию Степанову. Вполне вероятно, она рисковала своей жизнью, когда тайно делала записи, чтобы предоставить доказательства существования организованной государством допинговой системы, собирала документы, которые годами обеспечивали WADA информацией. Она и ее муж Виталий вынуждены были бежать, покинуть Россию. Юлия надеялась, что, после оцененного всем миром исторического вклада в спорт, сможет побороться за победу в забеге на 800 метров в Рио. Но во вселенной МОКа действуют другие правила, даже хуже: правила, применимые к другим спортсменам, не действуют для Степановой.

К примеру, представители других стран, которых ранее уличили в приеме допинга и у которых закончился срок дисквалификации, в этом году смогут принимать участие в Олимпийских играх. Как в случае с американцем Джастином Гэтлином. Степанова в течение многих лет была в ловушке российской государственной допинговой системы, была поймана во время осмотра, и что уже совсем абсурдно, ей повезло меньше, чем 643 другим россиянам, чьи положительные пробы были уничтожены.

Степанова была отстранена на два года. Она признала вину. Прежде всего, она пошла на огромный риск и рассказала все так подробно, как никто ранее за всю историю Олимпийских игр. К концу своего получасового телефонного звонка в воскресенье днем глава МОК Бах повторил заикаясь, что спортсменов нельзя наказывать за государственные допинговые системы. Но к Степановой это, видимо, не относится.

Случай Степановой: МОК посылает четкие политические сообщения

При этом, Степанова полностью отвечает тем критериям, которые заявила ИААФ месяц назад, и которые поддерживает МОК. Якобы независимая комиссия по этике МОК раздраженно дала этому объяснение: Степанова не соответствует "этическим требованиям для участия в Олимпийских играх". Спустя несколько минут олимпийская легенда сэр Мэтью Пинсент, четырехкратный золотой медалист по гребле из Великобритании, написал в Twitter: "Награда за уничтожение крупнейшей допинговой организации в спорте такая же, как за употребление допинга".

Однако, Пинсент что-то упустил, потому что своим исключением Степанова наказана дважды. Ничего не изменится даже, если МОК пригласит семью Степановых в Рио, пообещает поддержку в карьере и поисках подходящего Национального олимпийского комитета. Это политическое послание вполне очевидно: чтобы когда-либо участвовать в играх, Юлия Степанова должны подать заявление на получение гражданства другой страны. Она уже никогда не сможет участвовать в играх от России.

В конечном счете, решение Исполнительного комитета МОК указывает на многие противоречия в случае Степановой. Становится понятно, чьи политические интересы представляет МОК. Ранее президент России Владимир Путин инициировал создание якобы независимой антидопинговой комиссии. Ее должен был возглавить чиновник, который, по словам Путина, имеет в МОК "абсолютно безупречную репутацию": Виталий Смирнов.

81-летний чиновник, как номенклатурный кадр, был не только главным организатором Олимпиады 1980 года в Москве, но и принимал участие во многих программах по развитию советской и российской спортивных систем, которые, как было доказано, оказались допинговыми системами. Якобы безупречная репутация Смирнова очень сомнительна из-за его участия во многочисленных неясных и коррупционных подозрительных схемах.

Кроме того, из-за скандала в связи со взяточничеством его коллег из МОК в Солт-Лейк-Сити, он получил "серьезное предупреждение". Согласно информации российского историка и заявлениям бывшего офицера советской империи, Смирнов также был агентом КГБ, как когда-то Путин.

Многие спортивные федерации примут решение в пользу России

Участие Олимпийского комитета России (РОК) и дисквалификация Степановой – это явные политические сообщения, которые отправляет комитет МОК под руководством Баха. Тем не менее, РОК не может назначать спортсменов, которые не были одобрены всеми 28 мировыми олимпийскими федерациями и МОК. Для них будут действовать усиленные меры допинг-контроля. Это также во многом проблематично, потому что за теми, кто принимает допинг, нужно долго наблюдать. Если кто-то безнаказанно и организованно принимал допинг в течение месяцев, как было доказано в случае России, в Рио у него будет конкурентное преимущество.

Международная федерация тенниса (ITF) уже объявила о том, что российские спортсмены допускаются к участию. Некоторые другие мировые федерация, такие как федерация борьбы и дзюдо (IFJ), также объявили о своем намерении принять решение в пользу россиян. Их президенты Ненад Лалович и Мариус Визер бесспорно принадлежат к российскому лагерю. Визер – румын, проживающий в Будапеште с австрийским гражданством. Много лет назад Путин сделал его почетным президентом Европейского союза дзюдо, а затем почетным президентом Международной федерации дзюдо. В других федерациях ситуация примерно такая же.

Однако, может оказаться, что инструкции из заключения МОК сократят влияние президентов федераций на допуск отдельных россиян. Но никаких подробностей о дополнительных решениях МОК пока нет. Сейчас комитет находится под сильным давлением, что негативное скажется на чистых спортсменах из других стран, которые по обычным правилам могут подняться вверх в списке. Тогда о том, что они могут сесть в самолет в Бразилию, спортсмены узнают только за пару дней до соревнований.