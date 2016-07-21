Украина присоединилась к требованию ряда стран отстранить Россию от Олимпиады - министр Жданов

Национальный антидопинговый центр Украины присоединился к антидопинговым агентствам стран, которые выступили за отстранение Российской Федерации от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщил в своем Facebook Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Министр процитировал письмо, которое направлено за подписью директора Национального антидопингового центра Украины Ивана Курлищука Президенту Международного Олимпийского комитета господину Томасу Баху:

"НАДЦ стремится приобщиться к антидопинговым агентствам стран, которые выступили за отстранение Российской Федерации от участия в XXXI Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро. Независимое расследование Всемирного антидопингового агентства доказало, что Министерство спорта России при содействии российских спецслужб умышленно нарушало фундаментальные принципы Олимпийского движения, Олимпийской хартии и кодекса этики WADA. Российская власть, благодаря государственной допинговой программе, помогала своим спортсменам достигать высоких результатов на протяжении многих лет. Учитывая то, что допинг в корне противоречит духу спорта и поддерживая право спортсменов на спорт, свободный от допинга, Национальная антидопинговая организация Украины присоединяется к просьбе ряда национальных антидопинговых организаций мира относительно отстранения Российской Федерации от участия в Олимпийских играх 2016 года", - говорится в письме.

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От своего имени Жданов отметил: "Россия фактически нарушила Международную Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, принятую 19 октября 2005 года. А к этому документу присоединились все участники олимпийского движения мира. Поэтому, мы все с нетерпением ожидаем, что "награды" от МОК вскоре найдут этих "героев".

Как сообщал УНИАН, Арбитражный спортивный суд (CAS) в швейцарской Лозанне сегодня обнародовал решение об отказе принять иск российских легкоатлетов, относительно выступления на Играх-2016.

МОК примет решение об отстранении всей российской команды от Игр-2016 в полном составе в воскресенье, 24 июля.