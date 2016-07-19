Мутко отказали в аккредитации на Олимпийские игры-2016

Во вторник МОК провел заседание исполкома, по итогам которого было принят ряд решений и вынесено несколько рекомендаций международным федерациям, сообщает ТАСС.

Так, было решено начать дисциплинарное расследование в отношении представителей Минспорта РФ, упомянутых в докладе WADA.

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"Да, это действительно так", - сообщил представитель МОК.

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