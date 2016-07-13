Авторитетная аналитическая компания предсказала сборной Украины 23 медали на Играх в Рио

Авторитетная аналитическая компания Gracenote, ранее известная как Infostrada, опубликовала свой традиционный прогноз медального зачета на Игры в Рио-де-Жанейро, сообщается на сайте gracenote.com.

Сборная Украины, по мнению аналитиков, займет 16-е место в общем зачете, завоевав 6 золотых, 4 серебрянных и 13 бронзовых медалей.

Золотые медали возьмут фехтовальщица-саблистка Ольга Харлан, мужская сборная по фехтованию на шпагах, гинаст Олег Верняев, представительница стрельбыиз пистолета (пневматического пистолета) Елена Костевич, борцы Юлия Ткач и Жан Беленюк.

В тройку лидеров прогноза Gracenote вошли сборные США (41-23-28), Китая (31-26-24) и России (20-23-20).

Как сообщал УНИАН, Олимпийсике игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.