Сборная Украины установила антирекорд по количеству спортсменов за все время участия в летних Играх

19:16, 12 июля 2016
Рио-2016
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В Рио-де-Жанейро наше страну представят 205 спортсменов.

Сборная Украины уже установила первый антирекорд Игр в Рио / noc-ukr.org

Олимпийская сборная Украины на Играх в Рио будет представлена наименьшим количеством участников, за всю историю выступления страны на летних Олимпиадах, сообщает "Трибуна".

На Играх в бразильском Рио-де-Жанейро Украину представят 205 спортсменов.

Окончательный состав сборной Украины будет назван в ближайшие дни, но он не претерпит значительных изменений.

Ранее, на Играх-2000 в Сиднее выступили 230 представителей Украины, в Атланте-1996 - 231, в Афинах-2004 - 239, в Лондоне-2012 - 245, а рекод по численности украинцев был поставлен на Олимпиаде-2008 в Пекине, где страну представляли 254 спортсмена.

Как сообщал УНИАН, летние Олимпийские игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.  

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