Международная федерация фехтования заявила, что после длительного рассмотрения инцидента считает "черную карточку" для украинки правомерной и соответствующей всем правилам.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил, а не отменил "черную карточку" (дисквалификацию) украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, отказавшейся пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане.

Как говорится в разъяснении от FIE, теперь она сможет выступить на чемпионате мира, который необходим для квалификации на Олимпиаде 2024 года в Париже, но дальше будет отстранена на два месяца.

Международная федерация фехтования заявила, что после длительного рассмотрения инцидента считает "черную карточку" для украинки правомерной и соответствующей всем правилам. Однако после консультаций по МОК решила разрешить Харлан соревноваться на чемпионате мира для соблюдения "олимпийского духа".

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Ольга Харлан поблагодарила представителей FIE за приостановку дисквалификации, что позволит выступить за Украину на чемпионате мира.

"Я благодарна за это решение. Самая важная вещь для атлета сейчас – иметь возможность выступать, для семьи, для команды, страны и людей, которые меня поддерживают. За эти несколько сложных дней я благодарна за всю поддержку со всего мира", – сказала она.

Скандал с дисквалификацией Харлан - детали

27 июля Международная федерация фехтования дисквалифицировала Ольгу Харлан за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после матча на чемпионате мира в Италии. В Федерации фехтования Украины поддержали нашу спортсменку и сообщили, что готовят апелляцию.

Позже Харлан таки получила автоматическую квалификацию от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду 2024 года, а министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что международная федерация фехтования допустила Ольгу Харлан к продолжению соревнований в рамках Чемпионата мира в Милане.

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