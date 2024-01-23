Евгения Малкина жестко раскритиковали американские болельщики и журналисты.

В ночь на 23 января в США состоялся поединок регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором "Аризона" принимала "Питтсбург".

Игра проходила на стадионе "Маллетт-Арена" в городе Темпе и сенсационно завершилась разгромной победой хозяев поля.

Особое внимание к этом поединку привлек автогол звездного российского хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина. Он не разобрался с другим ветераном команды и на ровном месте вколотил шайбу в собственные ворота.

"Аризона" выиграла поединок со счетом 5:2 и тем самым прервала 11-матчевую беспроигрышную серию "Питтсбурга".

"Аризона" - "Питтсбург" - 5:2

Видео курьезного автогола Малкина:

Отметим, что эксперты и болельщики в США жестко разнесли именитого россиянина Евгения Малкина за этот автогол. Досталось также тренеру и остальным игрокам "Питтсбурга".

Комментарий журналиста Сета Рорабо из Pittsburgh Tribune-Review:

"Этот неуклюжий автогол обрек "Питтсбург" на поражение. Летанг и Малкин просто провалили момент, передача казалась совсем простой, но они отправили шайбу в свои ворота. Это практически уничтожило все надежды на победу, на попытку возвращения".

Реакция Джоша Йохе из издания Pittsburgh Hockey Now:

"Малкин сыграл ужасно. Делать пас в пустые ворота на отложенном штрафе - это верх безалаберности".

Также вашему вниманию подборка реакций болельщиков из Твиттера:

"Тупейший гол в истории НХЛ был забит в матче между "Койотами" и "Пингвинами". Крис Летанг сделал это с помощью Евгения Малкина".

"Малкин и Летанг сейчас сотворили хоккейный эквивалент того, как врач бросает новорожденного ребенка на пол больницы".

"Евгений Малкин в регулярном чемпионате - самый ленивый человек в истории лентяев".

Добавим, что в турнирной таблице Восточной конференции регулярного сезона НХЛ "Питтсбург" занимает 12-ю позицию. В активе команды 48 очков.

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