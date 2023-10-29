Адам Джонсон скончался в возрасте 29 лет.

Бывший хоккеист клуба НХЛ "Питсбург Пингвинз" Адам Джонсон скончался в результате несчастного случая во время поединка "Ноттингема" против "Шеффилда" в рамках чемпионата Великобритании.

Как сообщает DailyMail, 29-летний хоккеист столкнулся с соперником и получил удар лезвием конька в шею. Джонсон по пути на скамейку запасных потерял сознание, врачам команды пришлось реанимировать его на льду.

Около 8 тысяч болельщиков, которые свидетелями ужасной трагедии, попросили покинуть арену в Шеффилде, а сам поединок был прерван.

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Адам Джонсон был срочно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

В клубе Джонсона "Ноттингем Пантерс" подтвердили трагическую гибель спортсмена.

"Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но также отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. Клуб будет очень скучать по нему и никогда его не забудет", - говорится в заявлении "Ноттингем Пантерз".

Мама известного хоккеиста в социальных сетях поделилась своим горем: "Сегодня я потеряла половину своего сердца".

Добавим, что Адам Джонсон на протяжении своей карьеры выступал в НХЛ за "Питтсбург". Также он играл в Швеции и Германии.

Перед матчем с "Шеффилдом" 29-летний американец был третьим в списке лучших бомбардиров "Ноттингема". На его счету 7 очков в 7 матчах.

"Ноттингем Пантерс" лидирует в чемпионате Великобритании.

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