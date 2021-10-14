В убийстве подозревают мужа 25-летней спортсменки.

Кенийская легкоатлетка Агнес Тироп была найдена мертвой в собственном доме в городе Итэн.

Об этом сообщает BBC.

Смерть спортсменки наступила в результате ножевого ранения, которое было нанесено в живот.

Главным подозреваемым полиция считает мужа 25-летней Тироп.

"Мы работаем над выяснением более подробной информации о ее смерти. Кения потеряла жемчужину, которая была одной из самых прогрессирующих легкоатлеток страны, демострировавшей яркие выступления на беговой дорожке", - говорится в заявлении Федерации легкой атлетики Кении.

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Агнес Тироп: что о ней известно

В 19 лет Тироп выиграла чемпионат мира по кроссу, став второй самой молодой чемпионкой в истории.

12 сентября спортсменка побила мировой рекорд в забеге на 10 километров, преодолев дистанцию за 30:01.

Кроме того, Тироп - двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира в беге на 10 км - в 2017 и 2019 годах.

На Олимпиаде в Токио она стала четвертой на дистанции 5 километров.

Автор: Антон Дударь