Анастасия Меркушина - старший лейтенант пограничной службы.

Известная биатлонистка Анастасия Меркушина взяла в руки автомат и ушла на войну. 27-летняя уроженка Тернопольской области - старший лейтенант пограничной службы.

Анастасия отметила, что будет защищать свою Родину от рук российских захватчиков.

Меркушина - участница Кубка мира в составе сборной Украины. Она - чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы среди юниоров, четырехкратная чемпионка мира среди юниоров по летнему биатлону, неоднократный призер юниорских соревнований.

На ее счету одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов мира по биатлону во взрослой карьере. Анастасия участвовала на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее украинский биатлонист Дмитрий Пидручный вступил в тероборону.

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