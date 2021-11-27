Сергей Стаховский сделал важное заявление.

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (№216 ATP) объявил, что завершает карьеру в сборной Украины.

Об этом 35-летний теннисист написал у себя в Facebook.

"Сегодня потенциально мой последний день в сборной Украины по теннису! Смотрю с оптимизмом и уверенностью. Начиная с 2006 года, я имел честь защищать сине-желтый флаг. Провел 77 матчей. Для меня это было, есть и всегда будет высшей наградой - стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я получал от побед - феерические!

Поражения - били бессонными ночами и отчаянием. Очень рад, что в этот день рядом со мной моя любимая, которая последние 10 лет поддерживала меня, ждала дома и воспитывала наших троих детей. Спасибо.

К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений. Но я им благодарен больше всего, за то, что дали шанс заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то, что сделали из меня человека, который осуществил и продолжает осуществлять свои мечты.

Очень благодарен всем-всем-всем болельщикам, которые меня, нашу жену поддерживали и поддерживают, ведь без вас это все не имело бы никакого смысла. Спасибо всем! С Украиной в сердце!", - напечатал текст Стаховский.

Сергей Стаховский: достижения в карьере

Сергей - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех турниров ATP в парном разряде.

В 2013 году Стаховский обыграл со счетом 3:1 Роджера Федерера на Уимблдоне.

На турнирах серии Большого шлема Стаховский дальше 1/16 финала не проходил.

Автор: Артем Будрин