Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский откровенно рассказал о своих целях на ближайшее будущее. Теннисисту уже 35 лет и он готов завершить карьеру в профи-спорте.
Слова Сергея приводит btu.org.ua.
Журналист: Сергей Стаховский сегодня: на сколько процентов он - теннисист, а на сколько - винодел (Сергей открыл бизнес в сфере виноделия - прим.ред.)?
Стаховский: 50/50, и это действительно не очень хорошо. Сейчас у меня есть цель: попасть с командой на финальный турнир Кубка Дэвиса. И это единственное, что еще держит меня на корте.
Журналист: Футболисты перед уходом часто организуют прощальный матч. Как бы хотел закончить карьеру теннисист Стаховский? Есть ли в голове готовый сценарий?
Стаховский: Хотел бы завершить карьеру в финальном раунде Кубка Дэвиса в Мадриде, неважно на какой стадии, но в финале. Выступления за сборную для меня всегда были приоритетными, за все годы я не принимал участия лишь в одном матче. Надеюсь, та цель, которую мы поставили с ребятами - попасть в Мировую группу - будет достигнута. У нас есть шанс.
Финал Кубка Дэвиса-2021 состоится в Мадриде с 25 ноября по 5 декабря.
Недавно другой известный украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении карьеры.
Сергей Стаховский: достижения в карьере
- Сергей - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех турниров ATP в парном разряде.
- В 2013 году Стаховский обыграл со счетом 3:1 Роджера Федерера на Уимблдоне.
- На турнирах серии Большого шлема Стаховский дальше 1/16 финала не проходил.