Сергей Стаховский озвучил свою цель в теннисе.

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский откровенно рассказал о своих целях на ближайшее будущее. Теннисисту уже 35 лет и он готов завершить карьеру в профи-спорте.

Слова Сергея приводит btu.org.ua.

Журналист: Сергей Стаховский сегодня: на сколько процентов он - теннисист, а на сколько - винодел (Сергей открыл бизнес в сфере виноделия - прим.ред.)?

Стаховский: 50/50, и это действительно не очень хорошо. Сейчас у меня есть цель: попасть с командой на финальный турнир Кубка Дэвиса. И это единственное, что еще держит меня на корте.

Журналист: Футболисты перед уходом часто организуют прощальный матч. Как бы хотел закончить карьеру теннисист Стаховский? Есть ли в голове готовый сценарий?

Стаховский: Хотел бы завершить карьеру в финальном раунде Кубка Дэвиса в Мадриде, неважно на какой стадии, но в финале. Выступления за сборную для меня всегда были приоритетными, за все годы я не принимал участия лишь в одном матче. Надеюсь, та цель, которую мы поставили с ребятами - попасть в Мировую группу - будет достигнута. У нас есть шанс.

Финал Кубка Дэвиса-2021 состоится в Мадриде с 25 ноября по 5 декабря.

Недавно другой известный украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении карьеры.

Сергей Стаховский: достижения в карьере

Сергей - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех турниров ATP в парном разряде.

В 2013 году Стаховский обыграл со счетом 3:1 Роджера Федерера на Уимблдоне.

На турнирах серии Большого шлема Стаховский дальше 1/16 финала не проходил.

Автор: Артем Будрин