Конор Макгрегор / фото REUTERS

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал участником потасовки на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Как сообщает People, звезда смешанных единоборств хотел сделать фото с популярным рэпером Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), который пришел на церемонию со своей девушкой, актрисой Меган Фокс. Однако Макгрегор получил отказ, после чего завязалась потасовка.

Рэпер оттолкнул Макгрегора, который уронил трость. Макгрегор выплеснул свой напиток в сторону рэпера, а в ситуацию вмешалась охрана Machine Gun Kelly, после чего ирландец ударил одного из телохранителей.

Сам Макгрегор заявил, что не планировал фотографироваться с рэпером:

"Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Ничего не случилось. Я дерусь только с настоящими бойцами. Конечно, я не сражаюсь с этими маленькими ванильными рэперами. Я даже не знаю этого парня. Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он был с Меган Фокс".

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Конор Макгрегор: скандалы

Автор: Антон Дударь