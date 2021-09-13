У ирландского бойца возник конфликт с бойфрендом Меган Фокс.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал участником потасовки на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Как сообщает People, звезда смешанных единоборств хотел сделать фото с популярным рэпером Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), который пришел на церемонию со своей девушкой, актрисой Меган Фокс. Однако Макгрегор получил отказ, после чего завязалась потасовка.

Рэпер оттолкнул Макгрегора, который уронил трость. Макгрегор выплеснул свой напиток в сторону рэпера, а в ситуацию вмешалась охрана Machine Gun Kelly, после чего ирландец ударил одного из телохранителей.

Сам Макгрегор заявил, что не планировал фотографироваться с рэпером:

"Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Ничего не случилось. Я дерусь только с настоящими бойцами. Конечно, я не сражаюсь с этими маленькими ванильными рэперами. Я даже не знаю этого парня. Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он был с Меган Фокс".

Конор Макгрегор: скандалы

Звездный боец известен тем, что регулярно попадает в скандальные ситуации.

Так, в 2018 году он со своими друзьями напал на автобус, в котором был российский боец Хабиб Нурмагомедов.

В 2019 году Макгрегор ударил пожилого посетителя паба, из-за того, что тот отказался пробовать его виски. Позже ирландец извинился и возместил ущерб.

В прошлом году Макгрегор был задержан во Франции после того, как показал интимные места замужней женщине.

Совсем недавно ирландец угрожал журналисту на пресс-конференции.

Автор: Антон Дударь