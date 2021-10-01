По словам Кривенко, играть в баскетбол он начал с детства, тренируясь на маленьких площадках его родного промышленного украинского поселка Слобожанское.

Один из самых известных украинских баскетболистов в мире, двухразовый чемпион мира по данкам (самым зрелищным броскам в баскетболе, при которых игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз), YouTube-блогер Дмитрий Кривенко, также известный как Smoove, рассказал о том, как ему удалось впервые в истории украинского баскетбола попасть в состав американской выставочной команды Harlem Globetrotters, которая состоит из лучших баскетболистов мира.

"Моя мечта сбылась, друзья: я попал в команду Harlem Globetrotters. Я первый украинец в истории, которому удалось совершить подобное", - сказал он в рамках проекта "Робимо українське", подготовленным группой компаний "Метинвест" к своему пятнадцатилетию.

По словам Кривенко, играть в баскетбол он начал с детства, тренируясь на маленьких площадках его родного промышленного украинского поселка Слобожанское.

"Я, когда был маленький совсем, уже начал играть. И я просто помню, что в 6 лет я уже с мячом. Я играл со старшими. Вот конкретно со старшим братом и с папой. Мы даже играли в одной команде. Увидел по телевизору NBA, увидел какие-то баскетбольные рекламы, и это прямо меня зарядило заниматься не просто баскетом, но и какими-то шоу-штуками: фристайлом, данками. Прямо зажгло во мне именно эту настоящую любовь", - сказал спортсмен.

Профессиональная карьера Кривенко, как данкера, началась с момента, когда он проявил себя на конкурсе в Лондоне, где и подписал свой первый контракт, после чего начал выступать на международных соревнованиях, занимая призовые места. Сначала он получил первую международную победу в Великобритании, затем стал первым чемпионом мира по данкам по версии FIBA и взял свою вторую золотую медаль.

Теперь украинский спортсмен занимается не только баскетболом, но и социальными проектами, в частности, вдохновляет молодых украинцев заниматься баскетболом и, по его примеру, становиться чемпионами.

Видеопроект "Робимо українське" компании "Метинвест" - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то уникальное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателей Максима Гавриленко и Евгения Эрика, а также архитектора Сергея Махно.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященному 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.

Автор: Иван Бойко