Сергей Стаховский, похоже, окончательно попрощался с профессиональным спортом.

Украинский теннисист Сергей Стаховский трогательно намекнул на завершение своей профессиональной карьеры.

36-летний киевлянин выложил в Instagram серию фотографий, на которых он изображен в разные периоды своей карьеры.

"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему", - написал возле кадров Сергей.

В ноябре прошлого года Стаховский объявил, что завершил карьеру в сборной Украины.

11 января Сергей провел последний матч на Australian Open - он уступил в первом круге квалификации американцу Джеффри Вулфу (№210 АТР). По состоянию на этот момент Стаховский в рейтинге АТР занимает 220-ю позицию.

Сергей Стаховский: достижения в карьере