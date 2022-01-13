Украинский теннисист Сергей Стаховский трогательно намекнул на завершение своей профессиональной карьеры.
36-летний киевлянин выложил в Instagram серию фотографий, на которых он изображен в разные периоды своей карьеры.
"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему", - написал возле кадров Сергей.
В ноябре прошлого года Стаховский объявил, что завершил карьеру в сборной Украины.
11 января Сергей провел последний матч на Australian Open - он уступил в первом круге квалификации американцу Джеффри Вулфу (№210 АТР). По состоянию на этот момент Стаховский в рейтинге АТР занимает 220-ю позицию.
Сергей Стаховский: достижения в карьере
- Стаховский стал заниматься теннисом в шесть лет, когда дедушка по маминой линии привел его на корты Республиканского стадиона в Киеве.
- Сергей - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех турниров ATP в парном разряде.
- В 2013 году Стаховский обыграл со счетом 3:1 Роджера Федерера на Уимблдоне.
- На турнирах серии "Большого шлема" Стаховский дальше 1/16 финала не проходил.
- В мировом рейтинге АТР лучшее место у Сергея было в 2010 году - 31-я строчка.