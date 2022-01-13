Сергей Стаховский / фото УНИАН, Приходько Александр

Украинский теннисист Сергей Стаховский трогательно намекнул на завершение своей профессиональной карьеры.

36-летний киевлянин выложил в Instagram серию фотографий, на которых он изображен в разные периоды своей карьеры.

"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему", - написал возле кадров Сергей.

В ноябре прошлого года Стаховский объявил, что завершил карьеру в сборной Украины.

11 января Сергей провел последний матч на Australian Open - он уступил в первом круге квалификации американцу Джеффри Вулфу (№210 АТР). По состоянию на этот момент Стаховский в рейтинге АТР занимает 220-ю позицию.

Сергей Стаховский: достижения в карьере

  • Стаховский стал заниматься теннисом в шесть лет, когда дедушка по маминой линии привел его на корты Республиканского стадиона в Киеве.
  • Сергей - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех турниров ATP в парном разряде.
  • В 2013 году Стаховский обыграл со счетом 3:1 Роджера Федерера на Уимблдоне.
  • На турнирах серии "Большого шлема" Стаховский дальше 1/16 финала не проходил.
  • В мировом рейтинге АТР лучшее место у Сергея было в 2010 году - 31-я строчка.