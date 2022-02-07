На Олимпийских играх в Пекине 8 февраля выступят 14 представителей сборной Украины.
Наши олимпийцы будут соревноваться в фигурном катании, сноубординге, горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне и санном спорте.
Расписание украинцев на Олимпиаде-2022 8 февраля
03:15. Фигурное катание. Одиночный турнир. Мужчины. Короткая программа - Иван Шмуратко
04:40. Сноубординг. Параллельный слалом-гигант. Квалификация - Аннамари Данча
05:00. Горнолыжный спорт. Супер-гигант - Иван Ковбаснюк
10.00. Лыжная гонка. Спринт - свободный стиль. Квалификация - Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех
10:30. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал
10:50. Лыжная гонка. Спринт - свободный стиль. Квалификация - Алексей Красовский, Руслан Перехода
13:50. Третий и четвертый заезды - Елена Стецькив, Юлианна Туницкая
Медали будут разыгрываться только в горнолыжном спорте, биатлоне и санном спорте.
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- Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Результаты украинцев за 7 февраля здесь.