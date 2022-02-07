Надежды на медали в этот день Украина возлагает на биатлонистов.

На Олимпийских играх в Пекине 8 февраля выступят 14 представителей сборной Украины.

Наши олимпийцы будут соревноваться в фигурном катании, сноубординге, горнолыжном спорте, лыжных гонках, биатлоне и санном спорте.

Расписание украинцев на Олимпиаде-2022 8 февраля

03:15. Фигурное катание. Одиночный турнир. Мужчины. Короткая программа - Иван Шмуратко

04:40. Сноубординг. Параллельный слалом-гигант. Квалификация - Аннамари Данча

05:00. Горнолыжный спорт. Супер-гигант - Иван Ковбаснюк

10.00. Лыжная гонка. Спринт - свободный стиль. Квалификация - Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех

10:30. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал

10:50. Лыжная гонка. Спринт - свободный стиль. Квалификация - Алексей Красовский, Руслан Перехода

13:50. Третий и четвертый заезды - Елена Стецькив, Юлианна Туницкая

Медали будут разыгрываться только в горнолыжном спорте, биатлоне и санном спорте.

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