Сборная Украины во время Игр будет жить на верхних этажах.

Украинские спортсмены продолжают прибывать в Токио, где 23 июля стартует Олимпиада, а жилье сборной Украины в олимпийской деревне уже украсили национальной символикой.

Как сообщает официальный сайт НОК Украины, наша сборная во время Олимпиады будет жить в доме, который носит название "Порт два". Украинская делегация займет в нем четыре верхних этажа - с 14-го по 17-й.

На фасаде дома уже размещены национальные флаги, а также надписи "Team Ukraine" ("Команда Украины").

Читайте такжеУкраинскую спортсменку отправили на самоизоляцию после прилета в Токио

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь