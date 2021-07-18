Дом, в котором будет жить сборная Украины / фото REUTERS
Украинские спортсмены продолжают прибывать в Токио, где 23 июля стартует Олимпиада, а жилье сборной Украины в олимпийской деревне уже украсили национальной символикой.
Как сообщает официальный сайт НОК Украины, наша сборная во время Олимпиады будет жить в доме, который носит название "Порт два". Украинская делегация займет в нем четыре верхних этажа - с 14-го по 17-й.
На фасаде дома уже размещены национальные флаги, а также надписи "Team Ukraine" ("Команда Украины").
фото НОК Украины
Читайте такжеУкраинскую спортсменку отправили на самоизоляцию после прилета в Токио
Украина на Олимпийских играх в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представят 157 спортсменов: состав команды был объявлен в июле.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олимпийцами перед их отправлением в Токио.
- Была представлена форма украинской сборной, но не все болельщики оценили ее.
- Олимпийский чемпион Олег Верняев не поедет на Олимпиаду из-за допинга. Также без своей звезды осталась сборная Украины по борьбе.
- Теннисистка Марта Костюк из-за травмы не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram