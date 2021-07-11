Владимир Зеленский вместе со своей супругой пообщались со спортсменами.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.

Об этом сообщил официальный сайт НОК Украины.

Зеленский посетил Олимпийский дом вместе со своей супругой Еленой.

На встрече присутствовали президент НОК Украины Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт и другие.

Зеленский, в том числе, посетил центр экипировки национальной сборной и оценил форму команды, в которой она будет выходить на церемонию открытия и закрытия Игр, а также перемещаться по олимпийской деревне.

"Хочу обратиться к вам Ваши Превосходительства. Потому что так обращаются в кругу дипломатов и так общаются дипломаты, консулы и послы. Я убежден, что вы - лучшие послы, которые у нас есть. Которые действительно представляют Украину за пределами наших границ на высоком уровне. Вы действительно прославляете нашу страну. Благодаря вам в Лондоне, Барселоне, в Пекине и даже в Сочи раздается "Ще не вмерла..." и поднимается вверх сине-желтый наш украинский флаг", - обратился к спортсменам Зеленский.

Он также передал олимпийцам флаг Украины с пожеланиями побед и сил от украинских военнослужащих.

Олимпиада в Токио: детали

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Автор: Антон Дударь