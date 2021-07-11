Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.
Об этом сообщил официальный сайт НОК Украины.
Зеленский посетил Олимпийский дом вместе со своей супругой Еленой.
На встрече присутствовали президент НОК Украины Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт и другие.
Зеленский, в том числе, посетил центр экипировки национальной сборной и оценил форму команды, в которой она будет выходить на церемонию открытия и закрытия Игр, а также перемещаться по олимпийской деревне.
"Хочу обратиться к вам Ваши Превосходительства. Потому что так обращаются в кругу дипломатов и так общаются дипломаты, консулы и послы. Я убежден, что вы - лучшие послы, которые у нас есть. Которые действительно представляют Украину за пределами наших границ на высоком уровне. Вы действительно прославляете нашу страну. Благодаря вам в Лондоне, Барселоне, в Пекине и даже в Сочи раздается "Ще не вмерла..." и поднимается вверх сине-желтый наш украинский флаг", - обратился к спортсменам Зеленский.
Он также передал олимпийцам флаг Украины с пожеланиями побед и сил от украинских военнослужащих.
Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.
- Украине на Олимпиаде в Токио предсказывают больше медалей, чем на Играх-2016 в Рио.
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