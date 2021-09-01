1 сентября украинские паралимпийцы завоевали в Токио восемь медалей.

В первый день осени украинские паралимпийцы завоевали на Играх в Токио восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

Золото Украине принес пловец Максим Крипак, который выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем. Для него это уже пятая медаль на Паралимпиаде-2020.

17-ю золотую медаль украинской сборной завоевала Анастасия Москаленко, которая стала чемпионкой Паралимпиады в толкании ядра сидя.

Серебро в активе у Василия Ковальчука (в пулевой стрельбе с 10 метров) и пловца Алексея Федины (на дистанции 100 метров брасом).

Бронзовые медали завоевали Ирина Щетник (уже вторая медаль на Паралимпиаде-2020 в пулевой стрельбе), Иван Май и Лев Кац (в парных соревнованиях в настольном теннисе), Ярина Мотло и Яна Бережная (обе - в плавании).

В медальном зачете сборная Украины опустилась с пятой на шестую позицию. У нашей команды уже 75 наград: 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги седьмого дня соревнований для Украины.

Автор: Антон Дударь