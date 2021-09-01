В восьмой игровой день наши спортсмены выиграли еще две награды высшей пробы.

Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко установила новый мировой рекорд в толкании ядра и стала паралимпийской чемпионкой Токио. 21-летняя Анастасия отправила снаряд на 7,61 метра.

Также в Токио Москаленко ранее завоевала серебряную медаль в метании булавы.

В этот день Украина завоевала очередное золото в плавании. Максим Крипак в третий раз стал паралимпийским чемпионом в Токио. На этот раз 26-летний Крипак финишировал первым на дистанции 400 м вольным стилем с результатом 3 минуты 59,62 секунды.

Отметим, что в Рио-2016 Крипак стал пятикратным паралимпийским чемпионом.

В активе нашей сборной уже 17 золотых медалей, а суммарно всех наград - 75.

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Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги седьмого дня соревнований для Украины.

Автор: Артем Будрин