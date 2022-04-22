У Ивана Бидняка остались жена и 6-летний сын.

20 апреля в боях с российскими захватчиками в Херсонской области погиб мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе Иван Бидняк. У известного спортсмена остались жена и 6-летний сын.

Об этом сообщает Facebook отделения Национального олимпийского комитета во Львовской области.

"Вечная память украинскому Герою! Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Близкий друг спортсмена сообщил, что Бидняк вступил в Вооруженные силы Украины после широкомасштабного наступления врага, хотя до того находился в Европе на работе.

"Иван родом из Днепропетровской области. Когда началось широкомасштабное наступление, он вернулся с работы в Европе и вступил в ряды ВСУ. Погиб от вражеской пули, выполняя боевое задание", - сообщил близкий друг Бидняка.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

С начала войны многие украинские спортсмены стали на защиту родной страны. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Владимир Езерский, Юрий Вернидуб, Олег Верняев и многие другие.

Ранее УНИАН сообщал, что под Изюмом российские оккупанты убили отца украинского олимпийского призера Александра Воробьева, который защищал Украину в составе добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская Сечь".

Иван Бидняк: достижения в карьере