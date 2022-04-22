20 апреля в боях с российскими захватчиками в Херсонской области погиб мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе Иван Бидняк. У известного спортсмена остались жена и 6-летний сын.
Об этом сообщает Facebook отделения Национального олимпийского комитета во Львовской области.
"Вечная память украинскому Герою! Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Близкий друг спортсмена сообщил, что Бидняк вступил в Вооруженные силы Украины после широкомасштабного наступления врага, хотя до того находился в Европе на работе.
"Иван родом из Днепропетровской области. Когда началось широкомасштабное наступление, он вернулся с работы в Европе и вступил в ряды ВСУ. Погиб от вражеской пули, выполняя боевое задание", - сообщил близкий друг Бидняка.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.
С начала войны многие украинские спортсмены стали на защиту родной страны. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Владимир Езерский, Юрий Вернидуб, Олег Верняев и многие другие.
Ранее УНИАН сообщал, что под Изюмом российские оккупанты убили отца украинского олимпийского призера Александра Воробьева, который защищал Украину в составе добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская Сечь".
Иван Бидняк: достижения в карьере
- В начале 2000-х уроженец Марганца закончил Львовское училище физической культуры и много лет входил в состав сборной Украины.
- В 2010 году Иван вместе Сергеем Кудрей и будущим призером Олимпийских игр Олегом Омельчуком завоевал на чемпионате Европы серебро командного турнира в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
- В 2012 году Бидняк на чемпионате мира занял в этой дисциплине седьмое место и завоевал для Украины первую лицензию на Олимпиаду-2012.
- В 2013 году на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия Иван Бидняк завоевал серебро. В командном турнире вместе с Романом Бондаруком и Александром Петривым завоевал бронзовую награду.