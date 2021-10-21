Запорожский Мотор одержал вторую победу в гандбольной Лиге чемпионов

Украинский клуб обыграл бухарестское "Динамо".

Запорожский "Мотор" в 5-м туре гандбольной Лиги чемпионов играл против румынского клуба "Динамо". Матч прошел в Запорожье и завершился победой украинского клуба. "Мотор" - "Динамо" - 28:27 (13:13, 15:14) "Мотор": Комок, Бохан, Кубатко, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Тильте, Молина, Козакевич, Донцов, Себетич, Горига, Бурзак, Вьюнник, Касай, Васильев Для "Мотора" это вторая победа в 5-ти матчах группового этапа. В первом туре украинский клуб одолел "Порту", а потом уступил "Барселоне", ПСЖ и "Виве Кельце". Читайте такжеЗапорожский Мотор потерпел второе поражение в гандбольной Лиге чемпионов "Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать "Мотор" в девятый раз в своей истории выступает в Лиге Чемпионов ЕГФ.

В группе B, кроме "Мотора", еще 7 клубов: португальский "Порту", венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург".

В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд. Автор: Артем Будрин

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