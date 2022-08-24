Известная спортсменка также поблагодарила защитников Украины.

Знаменитая теннисистка Элина Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости.

В своем Instagram спортсменка опубликовала пост, в котором поздравила своих соотечественников с важным праздником и поблагодарила защитников Украины.

"Душу и тело мы положим за нашу свободу". Эти слова из гимна Украины стали пророческими. За свою свободу мы будем сражаться.

Поздравляю всех с Днем Независимости. Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни борются за нас за свободу и будущее", – написала Свитолина.

Напомним, что Элина Свитолина не выступает с марта 2022 года, так как вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом ждет ребенка.

Ранее УНИАН сообщал, что Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

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