Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование отвратительного поведения россиянина Артема Северюхина, который выступает под флагом Италии из-за санкций против РФ.
Северюхин одержал победу в гонке первого этапа ЧЕ по картингу, который прошел в Португалии. Во время церемонии награждения Артем показал "зигу" - известное приветствие нацистов.
FIA в ближайшее время сообщит о мерах, которые будут приняты в этом случае - Северюхину грозит дисциплинарное наказание.
Добавим, что спонсором FIA является российский "Газпром".
Многие знаменитые гонщики и эксперты требуют пожизненной дисквалификации для Северюхина.
Отметим, что несмотря на развязанную Россией войну в Украине, FIA до сих пор не исключила российских спортсменов из своих соревнований, что позволяет им пропагандировать на весь мир их фашистский режим.