Международная автомобильная федерация хочет привлечь к дисциплинарной ответственности юного россиянина.

Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование отвратительного поведения россиянина Артема Северюхина, который выступает под флагом Италии из-за санкций против РФ.

Северюхин одержал победу в гонке первого этапа ЧЕ по картингу, который прошел в Португалии. Во время церемонии награждения Артем показал "зигу" - известное приветствие нацистов.

FIA в ближайшее время сообщит о мерах, которые будут приняты в этом случае - Северюхину грозит дисциплинарное наказание.

Добавим, что спонсором FIA является российский "Газпром".

Многие знаменитые гонщики и эксперты требуют пожизненной дисквалификации для Северюхина.

Отметим, что несмотря на развязанную Россией войну в Украине, FIA до сих пор не исключила российских спортсменов из своих соревнований, что позволяет им пропагандировать на весь мир их фашистский режим.

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