Российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.
Северюхин, который из-за санкций против Росии выступает под итальянским флагом, занял первое место в гонке первого этапа турнира в португальском Портимау. На пьедестале россиянин показал нацистский жест и начал смеяться.
Стоит отметить, что в социальных сетях болельщики осудили поступок россиянина и требуют его пожизненной дисквалификации.
В частности, известный украинский гонщик Иван Пеклин призвал FIA к действиям.
"Пока тысячи людей умирают в моей стране от рук российских захватчиков, пока кто-то говорит, что спорт - вне политики, мы можем видеть поведение российского гонщика на подиуме чемпионата Европы.
Я призываю ФИА к действиям", - написал Пеклин в Инстаграме.
Этот турнир проходит под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), но пока санкций против гонщика или каких-то официальных заявлений сделано не было.
Отметим, что несмотря на развязанную Россией войну в Украине, FIA до сих пор не исключила российских спортсменов из своих соревнований, что позволяет им пропагандировать на весь мир их фашистский режим.
Добавим, что спонсором FIA является российский "Газпром".