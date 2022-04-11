Болельщики требуют пожизненно дисквалифицировать россиянина.

Российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.

Северюхин, который из-за санкций против Росии выступает под итальянским флагом, занял первое место в гонке первого этапа турнира в португальском Портимау. На пьедестале россиянин показал нацистский жест и начал смеяться.

Стоит отметить, что в социальных сетях болельщики осудили поступок россиянина и требуют его пожизненной дисквалификации.

В частности, известный украинский гонщик Иван Пеклин призвал FIA к действиям.

"Пока тысячи людей умирают в моей стране от рук российских захватчиков, пока кто-то говорит, что спорт - вне политики, мы можем видеть поведение российского гонщика на подиуме чемпионата Европы.

Я призываю ФИА к действиям", - написал Пеклин в Инстаграме.

Этот турнир проходит под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), но пока санкций против гонщика или каких-то официальных заявлений сделано не было.

Отметим, что несмотря на развязанную Россией войну в Украине, FIA до сих пор не исключила российских спортсменов из своих соревнований, что позволяет им пропагандировать на весь мир их фашистский режим.

Добавим, что спонсором FIA является российский "Газпром".

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