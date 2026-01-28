Украинец Амосов хочет провести бой в Белом доме

Ярослав Амосов назвал турнир UFC в Белом доме историческим событием.

Украинский боец ММА Ярослав Амосов, который участвовал в боях за освобождение Ирпеня, выразил готовность выступить на турнире UFC, который планируют провести непосредственно на территории Белого дома в США. Мероприятие, инициированное президентом США Дональдом Трампом, запланировано на 14 июня 2026 года. Об этом спортсмен из Ирпеня рассказал в интервью ютуб-каналу "Бомбардир".

Амосов назвал возможный турнир UFC в Белом доме уникальным и историческим событием и выразил уверенность, что организация сможет превратить его в яркое шоу.

"Если бы это проводила другая организация – скорее всего, это было бы как-то грустно. Но поскольку это проводит UFC – мы знаем, как они умеют все это подавать. Я уверен, что они сделают круто, красиво и так все закрутят, что люди не будут думать: "Белый дом, бои – это как-то странно звучит"", – сказал Амосов.

По мнению украинского бойца, именно уровень организации UFC позволяет избежать скепсиса в отношении сочетания большого спорта и символического политического пространства.

Отвечая на вопрос, в каком образе он мог бы появиться в Овальном кабинете, Амосов пошутил, что попробовал бы одеться как президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о турнире UFC в Белом доме

Как пишет Bloomberg, идея проведения боя UFC является частью масштабной программы America 250, посвященной 250-летию независимости США. Белый дом планируют сделать центральной площадкой торжеств, а большой спорт – ключевым элементом празднования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что официальный турнир UFC должен состояться на Южном газоне Белого дома 14 июня 2026 года – в День американского флага, который также совпадает с днем его рождения.

На данный момент детали состава участников турнира и формата поединков официально не объявлены.

