Ярослав Амосов проиграл представителю Ямайки Джейсону Джексону.

В ночь на 18 ноября в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 301.

Главным событием вечера стал поединок чемпиона Bellator в полусреднем весе Ярослава Амосова с Джейсоном Джексоном из Ямайки.

Украинский боец отдал первые два раунда, однако все решилось в середине 3-го. Амосов пропустил мощный удар и упал на колени. Джейсон Джексон бросился добивать, после чего украинец окончательно упал, а судья остановил поединок.

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Таким образом, Ярослав Амосов потерпел первое поражение в своей карьере и потерял чемпионский пояс Bellator, которым украинец владел с 2021 года.

Обзор боя Амосов - Джексон:

Отметим, что Ярослав Амосов провел всего одну успешную защиту своего титула - в феврале этого года украинец победил Логана Сторли из США единогласным решением судей.

Добавим, что Джейсон Джексон за свою карьеру провел 20 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 16 побед и 4 поражения. В последний раз он проигрывал в 2019 году раздельным решением судей в поединке с Эдом Рутом. Победная серия ямайского бойца насчитывает уже семь поединков.

В послужном списке 30-летнего украинца 27 побед в 28 боях.

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