Янник Синнер стал первым итальянцем, выигравшим Australian Open.

В воскресенье, 28 января, состоялся финальный поединок Открытого чемпионата Австралии, в котором четвертая ракетка мира Янник Синнер встречался с "нейтральным" Даниилом Медведевым.

22-летний итальянский теннисист проиграл два стартовых сета, однако совершил выдающийся камбэк и выиграл следующие три партии.

Поединок Синнер против Медведева продлился 3 часа и 46 минут. На счету итальянца 14 подач навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Australian Open-2024. Финал

Янник Синнер (Италия) - Даниил Медведев - 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Обзор матча:

Это была десятая личная встреча Синнера и Медведева. Представитель Италии выиграл четыре последних поединка после проигрыша первых шести.

Стоит отметить, что 22-летний Янник Синнер впервые в своей карьере стал победителем турнира серии Большого шлема. Ранее лучшим достижением итальянского теннисиста на мэйджорах был выход в полуфинал Уимблдона-2023.

Кроме того, Синнер стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Australian Open.

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