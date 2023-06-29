В финале квалификации Даяна Ястремская сыграет против Селин Наеф.

В среду, 28 июня, состоялся поединок второго круга квалификации турнира серии "Большого шлема" Wimbledon-2023, в котором украинская теннисистка Даяна Ястремская противостояла россиянке Эрике Андреевой.

Матч завершился победой в двух сетах 23-летней уроженки Одессы.

Wimbledon-2023. Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Эрика Андреева - 6:3, 6:4

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Поединок длился 1 час и 23 минуты. За это время представительница Украины трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейкпойнтов.

В финале квалификации Даяна Ястремская сыграет против теннисистки из Швейцарии Селин Наеф.

Добавим, что ранее в квалификации Wimbledon-2023 вылетели две представительницы Украины - Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

В основной сетке Wimbledon-2023 свои выступления начнут пять украинок - Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Элина Свитолина (вайлдкард). Если Даяна Ястремская одолеет Селин Наеф, то станет шестой представительницей Украины на турнире.

Основная сетка Wimbledon-2023 состоится с 3 по 16 июля. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и представительница Казахстана Елена Рыбакина среди женщин.

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