В следующем раунде Уимблдонского турнира Леся Цуренко сыграет против Аны Богдан из Румынии.

Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в третий раунд Wimbledon-2023.

В поединке второго раунда 34-летняя украинка неожиданно в двух сетах разбила представительницу Чехии Катерину Синякову.

Wimbledon-2023. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Катерина Синякова (Чехия) - 6:4, 6:1

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Спортсменки провели на корте 1 час и 26 минут. Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет и допустила 4 двойных ошибки.

Это была четвертая личная встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

Цуренко в 11-й раз выступает на Wimbledon. В 2017 и 2022 годах ей удавалось дойти до третьего круга.

В следующем раунде Леся сыграет против Аны Богдан из Румынии, которая во втором раунде победила американку Алишу Паркс (1:6, 6:3, 6:2).

Добавим, что 6 июля первая ракетка Украины Ангелина Калинина наконец-то сыграла свой поединок первого раунда Уимблдонского турнира против Джессики Бузас Манейро из Испании. Их матч переносили несколько раз из-за дождей.

Калинина одержала уверенную победу в двух сетах (6:4, 6:3) и вышла во второй раунд.

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