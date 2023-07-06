Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в третий раунд Wimbledon-2023.
В поединке второго раунда 34-летняя украинка неожиданно в двух сетах разбила представительницу Чехии Катерину Синякову.
Wimbledon-2023. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Катерина Синякова (Чехия) - 6:4, 6:1
Спортсменки провели на корте 1 час и 26 минут. Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет и допустила 4 двойных ошибки.
Это была четвертая личная встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
Цуренко в 11-й раз выступает на Wimbledon. В 2017 и 2022 годах ей удавалось дойти до третьего круга.
В следующем раунде Леся сыграет против Аны Богдан из Румынии, которая во втором раунде победила американку Алишу Паркс (1:6, 6:3, 6:2).
Добавим, что 6 июля первая ракетка Украины Ангелина Калинина наконец-то сыграла свой поединок первого раунда Уимблдонского турнира против Джессики Бузас Манейро из Испании. Их матч переносили несколько раз из-за дождей.
Калинина одержала уверенную победу в двух сетах (6:4, 6:3) и вышла во второй раунд.