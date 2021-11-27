Дарья Снигур разобралась с представительницей Словакии в решающем поединке за титул.

19-летняя украинка Дарья Снигур (№183 WTA) в финале турнира ITF в Дубае (ОАЭ) разгромила словачку Кристину Кучову (№110 WTA).

Снигур за 55 минут справилась с оппоненткой, не отдав ей ни одного сета, и завоевала титул турнира серии ITF в Дубае.

Дарья Снигур (Украина) - Кристина Кучова (Словакия) - 6:3, 6:0

Напомним, что на пути к финалу Дарья в волевом стиле выиграла у россиянки.

Дарья Снигур: карьера перспективной теннисистки

Снигур является чемпионкой юниорского Уимблдона-2019.

Дарья выиграла теперь уже 6 титулов на турнирах ITF. В феврале 2021 года она добыла трофей во французском Пуатье.

В 2021 году на всех турнирах серии Большого шлема Снигур провалилась еще на этапе квалификации.

Автор: Артем Будрин