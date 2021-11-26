Дарья Снигур победила Анастасию Гасанову.

19-летняя украинка Дарья Снигур (№183 WTA) в полуфинале турнира ITF в Дубае (ОАЭ) одолела 22-летнюю представительницу России Анастасию Гасанову (№139 WTA).

Матч продолжался почти два часа и завершился волевой победой Снигур. Первый сет Дарья проиграла, но потом уверенно разобралась с соперницей.

Дарья Снигур (Украина) - Анастасия Гасанова (Россия) - 4:6, 6:1, 6:3

В финале Снигур поспорит за трофей со словацкой теннисисткой Кристиной Кучовой (№110 WTA). Призовой фонд турнира в Дубае - 100 тысяч долларов.

Дарья Снигур: карьера перспективной теннисистки

Снигур является чемпионкой юниорского Уимблдона-2019.

Дарья выиграла 5 титулов на турнирах ITF. Последний трофей она добыла в этом году.

В 2021 году на всех турнирах серии Большого шлема Снигур провалилась еще на этапе квалификации.

Автор: Артем Будрин