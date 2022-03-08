Впереди только Китай.

В четвертый день зимних Паралимпийских игр в Пекине сборная Украины добыла 9 наград в различных классах биатлонных гонок на 10 км.

У женщин среди участниц с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоячие) весь пьедестал заняли украинки: золото завоевала Ирина Буй, серебро – Александра Кононова, бронзу - Людмила Ляшенко.

У мужчин, которые соревновались в категории с нарушением зрения, вся первая пятерка осталась за представителями Украины. Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар) завоевал свое второе золото Паралимпиады-2022, серебро выиграл Анатолий Ковалевский (класс B2, гайд Мукшин), а бронзу – Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович).

Серебряные награды, получив свою вторую и третью медали Пекина-2022 соответственно, выиграли Григорий Вовчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко).

Бронзу завоевал Тарас Радь (класс LW12).

Украина находится на втором месте в общем медальном зачете.

1. Китай - 8 золотых, 8 серебряных, 11 бронзовых

2. Украина - 6, 7, 4

3. Канада – 5, 2, 6