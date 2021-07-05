Матисс Кивлениекс защищал цвета "Коламбуса".

Вратарь американского хоккейного клуба "Коламбус" и сборной Латвии Матисс Кивлениекс ушел из жизни в возрасте 24 лет.

Об этом сообщил официальный сайт клуба "Коламбус".

По информации латвийского портала Delfi, страж ворот трагически погиб в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Источник сообщает, что Кивлениекс праздновал с товарищами День независимости США. Компания решила запустить фейерверк, и произошел несчастный случай: петарда попала в сердце спортсмену.

Издание ESPN подтвердило, что Матисс находился в США на момент трагедии, но причину гибели не уточнило.

Клуб Матисса озвучил другую версию смерти, которая отличается от того, что писали СМИ.

"Мы с глубокой грустью сообщаем, что накануне в возрасте 24 лет умер вратарь Матисс Кивлениекс. К его гибели привел несчастный случай - травма головы во время падения. Немедленно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть", - написано в заявлении на официальном сайте "Коламбуса".

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Автор: Артем Будрин