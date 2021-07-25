Японские дзюдоисты изрядно удивили мир.

На Олимпийских играх в Токио с разницей в один час брат и сестра, дзюдоисты Хифуми Абэ и Ута Абэ, завоевали золотые награды!

Сначала победила 21-летняя Ута Абэ, которая в весовой категории до 52 кг, в финале победила представительницу Франции Амандин Бушар. А потом ее брат Хифума составил ей компанию. 23-летний японец в весе до 66 кг не нашел сопротивления и забрал себе золото. В финале Хифума победил грузина Важу Маргвелашвили.

Что интересно, и Хифуми, и Ута являются двукратными чемпионами мира.

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения игр в 2021 году. Протесты проходили даже во время церемонии открытия Игр. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады этого года.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры сами надевают медали себе на шею.

Автор: Артем Будрин