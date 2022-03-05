В Пекине началась зимняя Паралимпиада-2022.

Украинцы завоевали семь медалей в первый соревновательный день зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине.

В дисциплине парабиатлон наши выиграли все семь наград. В копилке Украины три золота, три серебра и одна бронза.

Золото: Григорий Вовчинский (спринт, стоя, мужчины), Оксана Шишкова (спринт, нарушение зрения, женщины), Виталий Лукьяненко (спринт, нарушение зрения, мужчины)

Серебро: Тарас Радь (спринт, сидя, мужчины), Людмила Ляшенко (спринт, стоя, женщины), Александр Казик (спринт, нарушение зрения, мужчины)

Бронза: Дмитрий Суярко (спринт, нарушение зрения, мужчины)

Украина идет на первом месте в медальном зачете:

1. Украина - три золотых, три серебряных, одна бронзовая

2. Китай - 2, 3, 3

3. Канада - 1, 1, 1

Добавим, что Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Беларуси от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине из-за вторжения в Украину.