Украинцы завоевали семь медалей в первый соревновательный день зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине.
В дисциплине парабиатлон наши выиграли все семь наград. В копилке Украины три золота, три серебра и одна бронза.
Золото: Григорий Вовчинский (спринт, стоя, мужчины), Оксана Шишкова (спринт, нарушение зрения, женщины), Виталий Лукьяненко (спринт, нарушение зрения, мужчины)
Серебро: Тарас Радь (спринт, сидя, мужчины), Людмила Ляшенко (спринт, стоя, женщины), Александр Казик (спринт, нарушение зрения, мужчины)
Бронза: Дмитрий Суярко (спринт, нарушение зрения, мужчины)
Украина идет на первом месте в медальном зачете:
1. Украина - три золотых, три серебряных, одна бронзовая
2. Китай - 2, 3, 3
3. Канада - 1, 1, 1
Добавим, что Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Беларуси от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине из-за вторжения в Украину.