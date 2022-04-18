Виталий Бойко получил тяжелую черепно-мозговую травму при передислокации.

Известный украинский мотоболист, игрок сборной Украины и вишняковской "Нивы" Виталий Бойко, который защищал родину от российских оккупантов в рядах ВСУ, получил тяжелые ранения.

Об этом сообщается на официальной странице мотобольной команды "Нива" в Facebook.

"Наш игрок Виталий Бойко был мобилизован в ряды ВСУ, и при передислокации получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой впал в кому III степени. На операцию и реабилитацию нужны немалые средства", - говорится в сообщении.

Добавим, что Виталий Бойко является чемпионом Украины по мотоболу в составе вишняковской "Нивы".

Ранее УНИАН сообщал, что под Изюмом российские оккупанты убили отца украинского олимпийского призера Александра Воробьева, который защищал Украину в составе добровольческого батальона "ОДЧ Карпатская Сечь".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

С начала войны многие украинские спортсмены стали на защиту родной страны. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Владимир Езерский, Юрий Вернидуб, Олег Верняев и многие другие.

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