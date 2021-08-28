Украинская сборная за день завоевала 12 медалей.

28 августа на Паралимпийских играх в Токио сборная Украины завоевала 12 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Все золотые медали были добыты в плавании.

Сперва золото выиграли Евгений Богодайко и Максим Крипак - на стометровках брасом и вольным стилем соответственно. Крипак еще и установил мировой рекорд.

А следом золотые награды завоевали Михаил Сербин (100 метров на спине), Денис Дубров (200 метров в комплексе) и Елизавета Мерешко (200 метров в комплексе). Она стала двукратной чемпионкой Паралимпиады в Токио.

Серебро выиграли пловец Виктор Смирнов (100 метров на спине), Роман Данилюк (в толкании ядра), Ирина Гусева (дзюдо, весовая категория 63 кг) и Наталья Морквич (фехтование на рапирах).

Бронзовые медали в активе у дзюдоиста Руфата Магомедова (весовая категория 73 кг), а также у представителей настольного тенниса Ивана Мая и Максима Нестеренко.

Урожайный день позволил Украине ворваться в топ-5 медального зачета Паралимпиады. У нашей сборной 8 золотых медалей, 17 серебряных и 9 бронзовых.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги третьего дня соревнований для Украины.

Автор: Антон Дударь