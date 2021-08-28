Евгений Богодайко и Максим Крипак стали лучшими на дистанции 100 метров.

Копилка сборной Украины на Паралимпийских играх в Токио пополнилась еще двумя золотыми медалями.

Их завоевали пловцы Евгений Богодайко и Максим Крипак.

Богодайко стал чемпионом Паралимпийских игр на дистанции 100 метров брасом. В финальном заплыве он проявил характер, сумев вырвать победу. Украинец показал результат 01:20.13.

Богодайко в борьбе за золотую медаль опередил Нельсона Криспина Корзо из Колумбии и австралийца Мэттью Леви.

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Крипак победил в заплыве на стометровке вольным стилем. При этом 25-летний украинец установил мировой рекорд. Его результат - 50.64 секунды.

Вторым в этой дисциплине стал австралиец Роуэн Кросерс, а бронзовым призером - Стефано Раймонди из Италии.

Для Украины это уже четвертая и пятая золотые медали соответственно.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

На данный момент в активе нашей сборной 5 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых наград. В медальном зачете Украина идет восьмой.

Автор: Антон Дударь