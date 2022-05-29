Марта Костюк успешно выступила в дуэте с румынской теннисисткой.

Известная украинская теннисистка Марта Костюк продолжила свой победный путь в рамках парного разряда Открытого чемпионата Франции.

В поединке третьего круга украинка в паре с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе одержала волевую победу над четвертым сеяным дуэтом Кэти Макнелли / Чжан Шуай (США / Китай).

Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Кэти Макнелли / Чжан Шуай – 4:6, 6:3, 6:4

Поединок длился 2 часа 21 минуту. За это время украинско-румынская пара реализовала шесть из 18 брейкпойнтов, проиграв четыре гейма на своей подаче.

Далее по сетке победительницы матча Мухаммад / Шибахара – Киз / Таунсенд.

Добавим, что Марта Костюк во второй раз в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос. Первый раз она сделала это два года назад в дуэте с Александрой Саснович.

Напомним, в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции Костюк вылетела в первом раунде, в двух сетах уступив Майярам Шерифу из Египта.

Ролан Гаррос: что нужно знать о турнире

Ролан Гаррос - турнир Большого шлема на грунтовом покрытии.

В прошлом году победу на соревнованиях одержали среди мужчин серб Новак Джокович, а среди женщин - чешка Барбора Крейчикова.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции - 43,6 млн евро.

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