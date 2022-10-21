Ольга Зайцева считает, что "должна отдать долг родине".

Бывшая звезда сборной России по биатлону Ольга Зайцева готова мобилизоваться в ряды ВС РФ, чтобы воевать против Украины.

44-летняя Зайцева дала интервью для "Известий".

"Моя первая мысль: всех призывать. Даже сама готова уйти. Потому что мы умеем стрелять. Должны отдать долг родине, но... Здесь много "но". Есть дети, есть родители... каждый человек делает свой выбор. Спрятаться? Я бы не пряталась. Но это мое личное мнение.

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Я майор Вооруженных Сил в запасе. Хотя, конечно, прежде всего должны призываться профессионалы, те, кто служил в армии. Ну умеем мы, биатлонисты, стрелять. И что? В стрессовой ситуации кто из нас начнет стрелять? Поэтому надо тщательно разбираться по каждому мобилизованному, что у него написано в военном билете, какая специализация", - сказала Зайцева.

Ольга Зайцева: карьера биатлонистки

Зайцева родилась в 1978 году в Москве.

Она трижды была чемпионкой мира по биатлону. Всего у нее восемь медалей на первенствах мира.

Ольга была дважды олимпийской чемпионкой в эстафете - это Турин-2006 и Ванкувер-2010. Зайцева также имеет звание заслуженного мастера спорта России.

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