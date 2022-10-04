Бывший украинский баскетболист, двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко отреагировал на размышления Илона Маска о вероятных сценариях завершения войны Украины с РФ.
"Пожалуйста, скажите Илону, что настало время провести референдум по возвращению Калифорнии Мексике. Это поможет уменьшить поток мигрантов", - написал Медведенко в Facebook.
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский также прокомментировал высказывание Маска:
"Мы, украинцы, готовы рискнуть против этого зла. Единственный вопрос, вы с Украиной или с Россией?", - написал Стаховский в Twitter.
Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко тоже не обошел вниманием скандал:
"Маски сняты, Илон Маск. К сожалению, иногда умные люди несут полную ахинею", - написал Левченко в соцсетях.
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов ответил Илону Маску следующим образом:
"Со всем уважением, Илон, решать Украине, и я вполне уверен, что ни одно из этих условий не является приемлемым для примерно 90+% украинцев после всего, что было сделано. Это тотальная война, которая закончится только на поле боя", - написал Долгополов.
Илон Маск: скандальные твиты о войне в Украине
Третьего октября знаменитый изобретатель Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.
По мнению Маска, военную агрессию России остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН; отказ от оккупированного Крыма в пользу России; обеспечение водоснабжения Крыма; нейтральный статус для Украины.
Маск назвал вхождение Крыма в состав Украины "ошибкой Хрущева".
На твит Маска ответили не только возмущенные пользователи сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также президент Литвы Гитанас Науседа.