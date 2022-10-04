Знаменитый изобретатель возмутил мировое сообщество призывами к миру с Россией.

Бывший украинский баскетболист, двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко отреагировал на размышления Илона Маска о вероятных сценариях завершения войны Украины с РФ.

"Пожалуйста, скажите Илону, что настало время провести референдум по возвращению Калифорнии Мексике. Это поможет уменьшить поток мигрантов", - написал Медведенко в Facebook.

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский также прокомментировал высказывание Маска:

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"Мы, украинцы, готовы рискнуть против этого зла. Единственный вопрос, вы с Украиной или с Россией?", - написал Стаховский в Twitter.

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко тоже не обошел вниманием скандал:

"Маски сняты, Илон Маск. К сожалению, иногда умные люди несут полную ахинею", - написал Левченко в соцсетях.

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов ответил Илону Маску следующим образом:

"Со всем уважением, Илон, решать Украине, и я вполне уверен, что ни одно из этих условий не является приемлемым для примерно 90+% украинцев после всего, что было сделано. Это тотальная война, которая закончится только на поле боя", - написал Долгополов.

Илон Маск: скандальные твиты о войне в Украине

Третьего октября знаменитый изобретатель Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.

По мнению Маска, военную агрессию России остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН; отказ от оккупированного Крыма в пользу России; обеспечение водоснабжения Крыма; нейтральный статус для Украины.

Маск назвал вхождение Крыма в состав Украины "ошибкой Хрущева".

На твит Маска ответили не только возмущенные пользователи сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также президент Литвы Гитанас Науседа.